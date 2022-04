«Da noi è improbabile un caso Kinder»

Il cioccolato svizzero è di altissima qualità e un caso come quello legato ai prodotti Kinder con salmonella del fabbricante italiano Ferrero non potrebbe succedere: lo afferma Urs Furrer, direttore di Chocosuisse, l'associazione elvetica dei produttori del ramo.

In un'intervista al SonntagsBlick Furrer dice di non ritenere che quanto avvenuto causi danni all'immagine dell'intera industria del cioccolato. «Il cioccolato svizzero è noto per la sua altissima qualità, i consumatori di tutto il mondo si fidano», spiega.

I produttori elvetici hanno standard molto severi quando si tratta di sicurezza dei prodotti. Una parte importante di questo aspetto è l'ispezione in entrata delle materie prime, compreso il cacao. «Un tale incidente è quindi molto improbabile. In ogni caso, non ricordo alcun caso simile che coinvolga un produttore svizzero», afferma l'interpellato.

A suo avviso la conseguenza è chiara: i consumatori svizzeri possono mangiare cioccolato senza esitazione quest'anno a Pasqua.