Anche Coop e Aldi ritirano i prodotti Kinder

BERNA - I clienti che hanno acquistato i prodotti della linea Kinder, principalmente Schokobon e Kinder Surprise, sono invitati a riportarli in negozio, dove verrà rimborsato il prezzo. Dopo decine di casi di salmonellosi scoperti in Europa nei giorni scorsi, il colosso alimentare Ferrero è corso ai ripari in diversi paesi.

Dopo Francia, Regno Unito e Belgio oggi anche nei supermercati svizzeri è scattata l'allerta. «La vendita degli articoli in questione è già stata bloccata» ha fatto sapere Coop, che ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei prodotti da riconsegnare. Aldi Svizzera ha fatto lo stesso, mentre per quanto riguarda Migros e Lidl sono in corso dei chiarimenti e una decisione potrebbe essere presa rapidamente.

In Svizzera non è stata ancora individuata alcuna contaminazione da salmonella e i negozi affermano di prendere la decisione in via precauzionale, mentre le vendite di cioccolato per Pasqua sono in pieno svolgimento.