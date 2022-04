Il Poli di Zurigo è la miglior scuola dell'Europa continentale

ZURIGO - Il politecnico di Zurigo (ETH) è la migliore scuola dell'Europa continentale, raggiungendo il primo posto in tre materie. Sulla base della sua quota di top-10, la Svizzera è il terzo miglior sistema universitario al mondo. È quanto emerge dalla classifica di Quacquarelli Symonds (QS), che fornisce un'analisi delle prestazioni di 15'200 programmi di 1543 università in 88 località.

L'Australia è il quarto paese più rappresentato per numero di posti in classifica. La Cina (continentale) è al quinto posto a livello globale per numero di programmi (100) che raggiungono una posizione top-50.

A livello elvetico, dietro all'ETH si è piazzato il Politecnico di Losanna (14esima posizione al mondo), seguito dall'Università di Zurigo (70esimo posto).

Le Università statunitensi sono in testa in 28 delle 51 materie classificate. Harvard e il MIT rimangono gli atenei con le migliori prestazioni, classificandosi al primo posto in dodici materie. Tredici classifiche vedono in cima un'università britannica, con quella di Oxford in testa in sei di queste.

Il sistema universitario Italiano sale in classifica, permettendo al Bel Paese di diventare la settima nazione al mondo per numero di posti in classifica e la seconda a pari merito con la Francia per il numero di piazzamenti tra i top10 al mondo.