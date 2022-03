"Olga" si porta a casa il Quartz 2022

BERNA - La fiction "Olga" (che abbiamo recensito qui) e il documentario «Ostrov – Die verlorene Insel» sono i film svizzeri dell'anno.

È quanto è emerso dal Premio del cinema svizzero 2022, i cui vincitori sono stati resi noti questa sera a Zurigo. Alla Halle 622 ha presenziato anche il Consigliere federale Alain Berset, che ha tenuto il discorso di elogio per l’attore Fredi M. Murer, insignito del Premio d’onore per il suo straordinario operato cinematografico.

"Olga" di Elie Grappe è stato nominato Miglior film 2022 ed è stato premiato in due altre categorie: Migliore sceneggiatura (scritta da Elie Grappe) e Miglior suono (curato da Jürg Lempen). Il Quartz per il miglior documentario è andato invece a Svetlana Rodina e Laurent Stoop per "Ostrov – Die verlorene Insel".

"Über Wasser" di Jela Hasler è stato poi premiato nella categoria Miglior cortometraggio, mentre "Dans la Nature" di Marcel Barelli è stato nominato Miglior film d’animazione.

La prossima edizione del Premio del cinema svizzero si svolgerà a Ginevra venerdì 24 marzo 2023.