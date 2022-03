Alain Berset è positivo al Covid

BERNA - Il ministro della sanità Alain Berset ha il Covid. Lo ha comunicato oggi il Consiglio federale. In occasione di un test PCR effettuato oggi pomeriggio dopo che si erano manifestati sintomi lievi, il consigliere federale è infatti risultato positivo al coronavirus.

Per lui è dunque scattato l'isolamento. «Svolgerà il proprio lavoro da casa e parteciperà da remoto alla seduta del Consiglio federale di venerdì» si legge nella nota. Berset ha annullato tutte le manifestazioni in agenda per i prossimi giorni, tra cui la partecipazione alla seduta della Commissione dell'ONU sulla condizione delle donne (CSW) a New York.

Lo scorso mese anche il consigliere federale Ignazio Cassis era risultato positivo al Covid.