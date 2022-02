Ignazio Cassis in isolamento, ha il coronavirus

BERNA - In occasione di un test PCR effettuato nel tardo pomeriggio di ieri, in vista della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il presidente della Confederazione Ignazio Cassis è risultato positivo al coronavirus. L'ha comunicato poco fa il Consiglio federale. Non appena appreso il risultato, questa mattina, Cassis si è immediatamente isolato. «Non presenta sintomi e sta bene», si legge ancora nella nota.

Fino a domenica, il presidente della Confederazione svolgerà di conseguenza il proprio lavoro da casa e non parteciperà agli eventi e alle manifestazioni in agenda, tra cui la Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 18−19 febbraio. Il presidente della Confederazione tornerà al lavoro in presenza lunedì.