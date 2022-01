Quanto lavorano i direttori scolastici

BERNA - I direttori degli istituti scolastici lavorano in media 51 ore alla settimana se hanno una dotazione oraria pari al 100%. Se questa scende al 70%, il carico di lavoro scende a 42 ore. È quanto indica un sondaggio realizzato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW) e ripreso dalla NZZ am Sonntag.

Nel sondaggio online, al quale hanno partecipato circa 2000 persone tra settembre e ottobre dello scorso anno, la maggioranza dei direttori ha detto di non aver scelto la posizione per soldi o per far carriera, ma perché vuole assumersi responsabilità, sviluppare la scuola e occuparsi del benessere degli altri.

Per quel che concerne il reddito, per un impiego al 100% il salario medio lordo annuo è di 137'000 franchi. Ci sono però differenze significative a seconda del cantone o dell'anzianità. Gli uomini guadagnano inoltre in media 9800 franchi in più delle donne.

L'88% degli intervistati ha detto di disporre di una qualifica specifica per la posizione di direttore scolastico. Secondo il sondaggio, la stragrande maggioranza dei direttori interrogati (95%) sono soddisfatti della loro carriera.

I direttori delle scuole svizzere tendono ad essere impiegati a tempo parziale: solo poco meno di un terzo (32%) di coloro che hanno partecipato al sondaggio lavora al 100%. Il 46% tra il 60 e il 95%, e il 22% meno del 60%.