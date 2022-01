Il cane-robot del Poli di Zurigo, vince un premio milionario in America

ZURIGO - Cosa ci fa un cane-robot sul monte Etzel nel canton Svitto? Semplicemente i suoi inventori, un team di ricercatori del Politecnico di Zurigo, stanno testando le sue capacità.

Il risultato delle prove: 2,2 chilometri percorsi in meno di mezz'ora fra ostacoli naturali, come radici e pietre. Non male!

Lui è Anymal, e secondo alcuni, potrebbe addirittura sostituire l'uomo nelle operazioni di salvataggio più pericolose, come ad esempio, quelle in cui qualcuno rimane intrappolato in un tunnel sotterraneo.

Per il momento il robot non è in grado di svolgere molte funzioni in completa autonomia, infatti ha bisogno dell'uomo anche solo per essere guidato.

Per le sue caratteristiche e capacità, il cybercane è riuscito ad accaparrarsi un ingente premio negli Stati Uniti: ben 2 milioni di dollari.