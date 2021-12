Un nuovo centro per i test covid all'aeroporto di Zurigo

KLOTEN - All'aeroporto di Zurigo è stato inaugurato oggi un centro per i test del coronavirus. Il laboratorio è in grado di fornire i risultati dei test PCR in meno di tre ore, con un volume di 15'000 tamponi a settimana.

In casi di emergenza i risultati sono disponibili nel giro di 45 minuti, hanno reso noto le aziende coinvolte, ossia Swissport, Ender Diagnostics e Dr. Risch Gruppe.

I tamponi PCR prima della partenza e dopo l'arrivo sono destinati a diventare la norma per i voli internazionali, si legge nella nota delle tre aziende. Aumentare la capacità dei test è necessario per far fronte all'aumento del numero di passeggeri.