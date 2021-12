Anche Argovia gioca d'anticipo: «Su la mascherina nei luoghi pubblici»

AARAU - Anche il canton Argovia reintroduce l'obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici e nelle scuole a partire dalla quinta elementare. Salgono così a 14 i cantoni che hanno anticipato alcune delle misure proposte dal Consiglio federale.

In Argovia scatta da sabato anche l'obbligo delle consumazioni al tavolo in ristoranti e bar, come pure in occasione di eventi. Il certificato Covid sarà inoltre obbligatorio per chi lavora in ambito sanitario e più in generale nella presa a carico di persone: chi non è vaccinato o guarito dal Covid dovrà sottoporsi a test una volta a settimana.

Dall'annuncio delle misure messe in consultazione martedì dal Consiglio federale, diversi cantoni hanno reintrodotto l'obbligo d'indossare la mascherina negli edifici accessibili al pubblico. La lista comprende i due Appenzello, i due Basilea, Berna, Ginevra, Giura, Neuchâtel, San Gallo, Soletta, Turgovia, Vaud e Zugo.