Lufthansa e Swiss volano ancora verso il Sudafrica

ZURIGO / FRANCOFORTE - Lufthansa, Swiss ed Edelweiss non hanno cancellato alcun collegamento con il Sudafrica, malgrado le misure introdotte per evitare la diffusione della variante Omicron del Covid. «Attualmente non ci sono modifiche al programma e i nostri voli continuano a essere ben prenotati» ha detto oggi una portavoce di Lufthansa.

Secondo il sito dell'aeroporto di Zurigo, i voli per il Sudafrica dalla Svizzera di Swiss o Edelweiss proseguono normalmente. «Continueremo con i collegamenti da e per Johannesburg fino a nuovo avviso. Il prerequisito è che i voli siano stati approvati dalle autorità» ha detto un portavoce di Swiss all'agenzia di stampa AWP.

Le autorità elvetiche hanno modificato venerdì le regole per i passeggeri in arrivo dal Sudafrica. Solo i cittadini svizzeri e del Liechtenstein o residenti nei due paesi possono rimpatriare dal Sudafrica. I viaggiatori provenienti dall'Africa australe e da altri paesi dove la variante Omicron è stata già rilevata devono presentare un test Covid-19 negativo al momento dell'imbarco e dell'ingresso in Svizzera, anche se sono vaccinati o guariti. Una quarantena di dieci giorni è imposta a tutti coloro che arrivano da questi paesi. Il trasporto dall'aeroporto a casa non deve avvenire con i mezzi pubblici.

Swiss ed Edelweiss offrono nove voli alla settimana. Swiss vola una volta al giorno verso Johannesburg ed Edelweiss due volte alla settimana verso Città del Capo. Swiss non ha precisato il tasso di occupazione degli aerei. «Ci sono già state delle cancellazioni, ma non forniamo informazioni precise» perché la situazione è molto dinamica e il rispettivo stato di prenotazione è solo un'istantanea, ha detto un portavoce a AWP.