Covid, 8'585 casi e 17 decessi in Svizzera

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BERNA - Sono 8'585 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera. Ieri se ne notificavano 6'354. È quanto riportato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell'odierno aggiornamento sulla diffusione del virus. I test effettuati tra ieri e oggi sono 56'160, per un tasso di positività del 15,3%. Si contano poi 17 contagiati, di cui nessuno in Ticino, che hanno perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia.

Tra le corsie d'ospedale - In peggioramento la situazione ospedaliera. I nuovi ammessi di oggi sono 103. I pazienti Covid occupano attualmente il 4,3% dei posti letto complessivi, proporzione che si attesta invece al 19,5% nelle unità di terapia intensiva.

Il confronto intercantonale - Negli ultimi 14 giorni il record di casi è stato registrato ad Appenzello Esterno (1'609,14 ogni 100mila abitanti), Svitto (1'578,1) e Nidvaldo (1'537,22). Svitto il peggiore sul fronte ospedalizzazioni, mentre Appenzello Esterno registra il maggior numero di morti. Ticino tra i cantoni più virtuosi su tutti e tre i livelli.

Il vaccino - Secondo l'ultimo aggiornamento rispetto alle vaccinazioni, le persone completamente vaccinate in Svizzera rappresentano ora il 65,4% della popolazione. Percentuale che si alza al 74,43% se si escludono gli under 12, che attualmente non possono vaccinarsi.