Germi e sostanze radioattive nelle fontane grigionesi

elaborata da Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

COIRA - Acqua, che di trasparente ha poco. Gli ispettori alimentari hanno esaminato 527 campioni di acqua potabile provenienti da altrettante fontane pubbliche nei cantoni Glarona e Grigioni. In 30 casi si sono riscontrati germi fecali, radon o arsenico.

Da marzo a novembre 2021, gli ispettori alimentari hanno proceduto all'esame microbiologico tramite campioni d'acqua delle fontane pubbliche alla ricerca di tracce di uranio, arsenico e radon. Il capo dell'Ufficio per la sicurezza alimentare e la salute animale dei Grigioni Matthias Beckmann ha spiegato come si è svolta l'operazione.

Tre campioni su 66 nel Glarona e 27 campioni su 461 nei Grigioni hanno superato i livelli massimi di contaminazione consentita. In alcuni casi sono state trovate diverse impurità, ma l'uranio radioattivo non è stato rilevato in nessun caso.

Un'incidenza del 5,7 percento, come riporta L'Ufficio per la sicurezza alimentare dei Grigioni. Ciò dimostra quanto sia importante dedicare la dovuta attenzione a questo settore e prendere le misure necessarie per garantire la qualità dell'acqua potabile delle fontane pubbliche.

Gli ispettori alimentari hanno esaminato anche 66 campioni d'acqua potabile provenienti da edifici vecchi e storici. All'inizio degli anni Settanta le tubazioni dell'acqua potabile erano ancora realizzate in piombo. Poi si giunse alla scoperta che la sostanza tossica entrava nell'acqua. Ciononostante non è stato possibile rilevare residui di piombo o di rame in nessuno dei campioni esaminati. Nessuna presenza anche di eventuali residui di cadmio, mercurio e antimonio.