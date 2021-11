Investita sulla strada, muore una 85enne

LUCERNA - Un'anziana di 85 anni è morta martedì sera falciata sulla strada da un'auto. Il dramma si è consumato a Triengen, nel cantone di Lucerna. La donna stava attraversando la strada in una zona priva di strisce pedonali, quando è sopraggiunta un'auto. L'uomo che era al volante non ha fatto in tempo a frenare ed ha preso in pieno l'anziana che è morta praticamente sul colpo. La dinamica esatta dell'incidente non è chiarissima, e la polizia cantonale di Lucerna è alla ricerca di eventuali testimoni.