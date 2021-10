Un'anziana si rifiuta di pagare una multa e si fa quattro giorni di carcere

FRAUENFELD - Un'arzilla vecchietta di 77 anni trascorrerà i prossimi quattro giorni in carcere. Il motivo? Si è rifiutata di pagare una multa di 1'280 franchi per un'infrazione stradale che sostiene di non aver commesso. La storia, raccontata oggi dal Blick, ricorda molto quella dell'84enne del Bellinzonese che qualche mese fa ha trascorso 48 ore alla Stampa per essersi rifiutato di pagare la multa (e i successivi richiami) per un eccesso di velocità sulla strada cantonale del Monte Ceneri.

Ma torniamo alla 77enne di Amriswil (TG) che nella giornata di ieri si è presentata davanti alla prigione di Frauenfeld con una borsa sportiva nera. «Non ho mai commesso il reato per cui mi hanno multata - sarebbe finita contro un muro di arenaria e poi si sarebbe allontanata senza dire nulla a nessuno, ndr - per cui io non pago», ha sottolineato al quotidiano d'Oltralpe la nonna di dodici nipoti.

L'anziana, di origini olandesi, la prende comunque con filosofia. «Sto cercando di vederla come una nuova esperienza», sottolinea a un reporter del Blick presente sul posto, mentre un poliziotto le urla, anche simpaticamente: «È ora, ti stanno aspettando».