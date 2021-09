I non vaccinati che evitano i preparati a mRNA

Vaccinazione Caricamento in corso ... Se arriva il preparato Johnson & Johnson, ti farai vaccinare? Sì, non mi fido dei vaccini a mRNA No, in nessun caso Sono già vaccinato Non so [{"keyQ":"q_2kwcd"}] Vota Risultati Se arriva il preparato Johnson & Johnson, ti farai vaccinare? Sì, non mi fido dei vaccini a mRNA 9% (138 voti) 9% No, in nessun caso 27% (434 voti) 27% Sono già vaccinato 56% (891 voti) 56% Non so 8% (132 voti) 8% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1536193,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1245119","title":"Vaccinazione","questions":{"q_2kwcd":{"a":{"a_oovho":"Sì, non mi fido dei vaccini a mRNA","a_38754p":"No, in nessun caso","a_x6yd3":"Sono già vaccinato","a_svpw2x":"Non so"},"q":"Se arriva il preparato Johnson & Johnson, ti farai vaccinare?","t":"0"}}}

BERNA - La notizia è degli scorsi giorni: la Confederazione sta negoziando per l'acquisto di dosi (una piccola quantità) del vaccino vettoriale prodotto da Johnson & Johnson. E sono in molti coloro che non vedono l'ora di poterne fare uso.

La conferma arriva, per esempio da un centro di vaccinazione di Winterthur: «Dallo scorso martedì, siamo stati contattati da diverse persone che volevano sapere se sia già possibile farsi somministrare il preparato Johnson & Johnson» afferma Thomas Kraft, interpellato da 20 Minuten. L'interesse si registra pure nei cantoni San Gallo, Obvaldo e Uri.

Anche l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic - lo scrivono ancora il colleghi d'oltre San Gottardo - ha a che fare con richieste analoghe: «Sono numerosi i cittadini che ci chiamano, poiché interessati al vaccino Johnson & Johnson» dichiara il portavoce Lukas Jaggi.

Non si tratta di cosiddetti no-vax, ma di persone che non si fidano della tecnologia a mRNA. Si tratta della tecnologia su cui si basano gli unici due preparati attualmente disponibili in Svizzera, ossia quelli di Pifzer/BioNTech e Moderna.

«Ci vogliono 100'000 dosi» - Attualmente in Svizzera circa due milioni di persone non sono ancora vaccinate contro il coronavirus. E molti cittadini sono in attesa di preparati che non siano a mRNA. Ecco quindi che per il consigliere nazionale Marcel Dobler (PLR) non bisogna perdere tempo: «La Confederazione deve procurarsi il vaccino Johnson & Johnson, non presto ma subito. E metterlo a disposizione della popolazione» sostiene.

L'obiettivo prioritario, lo ricorda ancora il deputato, è di aumentare il tasso di vaccinazione. Un risultato che si può raggiungere introducendo un vaccino che soddisfi le esigenze di coloro che non si fidano della tecnologia a mRNA. Secondo Dobler, la Confederazione dovrebbe acquistare almeno 100'000 dosi. In questo modo - aggiunge - il tasso di vaccinazione guadagnerebbe dieci punti percentuali.