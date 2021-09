La fondue sulle cabinovie potrebbe avere i giorni contati

SION - Fondue e montagna. Un abbinamento che più svizzero non si può. Un connubio su cui Zermatt e altre località turistiche vallesane hanno puntato forte negli ultimi anni, offrendo a tutti i buongustai la possibilità di gustarsi la tipica pietanza elvetica comodamente seduti su una cabinovia con le montagne – come l'iconico Cervino – sullo sfondo.

Un'offerta, quella vallesana, che secondo quanto scrive oggi il Walliser Bote potrebbe però avere i giorni contati. Il motivo? Una norma anti-incendio dell'UE datata 2019 - invero poco conosciuta - che verrà implementata anche dall'Ufficio federale dei Trasporti (UFT). La stessa fa riferimento al divieto «di tutte le attività» che comportano «l'utilizzo del fuoco e di gas o liquidi infiammabili» in tutti gli impianti di risalita al chiuso.

«Siamo molto dispiaciuti per questa decisione», precisa al quotidiano vallesano, Roman Rogenmoser, Ceo dell'Azienda turistica di Grächen, comune nel distretto di Visp che offre (offriva?) questa attrazione. Anche la «fondue in cabinovia» a Zermatt non è al momento più prenotabile.

Un divieto che però non verrà tenuto sott'occhio dall'UFT. «Non effettueremo controlli in tal senso», precisa il portavoce Micheal Müller a 20 Minuten. «Chi gestisce gli impianti di risalita è responsabile della loro sicurezza. E quindi anche delle norme anti-incendio». L'UFT ha comunque informato tutti i soggetti interessati da questa misura. «Il modo in cui queste regole saranno implementate nel dettaglio è attualmente oggetto di discussione», prosegue Müller ricordando comunque che la «fondue può essere riscaldata anche in altri modi». «Siamo fiduciosi - conclude - che troveremo una soluzione che accontenterà tutti gli amanti di questa pietanza».

La Fondue, d'altronde, come ricorda pure il "Bote", può essere gustata utilizzando un fornello elettrico e dai dati riferiti dall'UFT «non avrebbe mai provocato incendi sulle cabinovie».