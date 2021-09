Naturalizzazione agevolata, partner registrati discriminati

SAN GALLO - Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ritiene discriminatorio il fatto che gli omosessuali non possano beneficiare di una naturalizzazione agevolata perché non possono sposarsi. Tuttavia soltanto una modifica della legge può eliminare questa violazione del diritto internazionale.

Concretamente, l'interessato, un avvocato russo giunto in Svizzera nel 2011 ha concluso un'unione domestica registrata nel 2015 con un cittadino svizzero. Nel 2018 ha deposto una richiesta di naturalizzazione agevolata presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ha indicato il TAF in una decisione pubblicata oggi.

La SEM non è entrata in materia perché la legge sulla nazionalità prevede la naturalizzazione agevolata soltanto per le coppie sposate e non in caso di unione registrata. Il cittadino russo ha presentato ricorso di fronte al TAF, sostenendo che in qualità di partner registrato fosse discriminato in confronto a una persona sposata. Di conseguenza, era vittima di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e del Patto II dell'ONU.

Danno giudicato benigno - Il TAF conferma che c'è stata discriminazione. Ma, come la SEM, ha sottolineato che il ricorrente potrebbe facilmente chiedere la naturalizzazione ordinaria. Poiché il danno è stato considerato minore, i giudici di San Gallo hanno deciso di non annullare la decisione della Segreteria di Stato, hanno tuttavia esentato la persona interessata da tutte le spese procedurali.

Se il nuovo regolamento "matrimonio per tutti" sarà accettato in votazione popolare il prossimo 26 settembre, questa discriminazione contro i partner registrati cadrà.

La decisione del TAF non è definitiva e può essere appellata al Tribunale federale.