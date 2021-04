Syna chiede maggior protezione per gli impiegati

l sindacato syna, riunito oggi in assemblea on line, chiede che i contratti collettivi di lavoro siano sviluppati ulteriormente per preservare la pace e la coesione sociale, in particolare in tempi di crisi.

La pandemia di Covid-19 minaccia di far passare in secondo piano la questione dell'uguaglianza, scrive inoltre syna in un comunicato diramato al termine dei lavori assembleari. Le richieste dello sciopero delle donne del 14 giugno 2019 si sono fatte ancora più urgenti a causa della crisi sanitaria ed economica.

I 120 delegati hanno eletto Mandy Zeckra come vicepresidente. La politologa 39enne dispone di oltre 15 anni di esperienza nella cooperazione internazionale. Dal 2020, è membro della direzione del sindacato.

Il presidente Arno Kerst non si presenterà per un terzo mandato, dopo otto anni in carica. Il suo successore sarà eletto al congresso del 21 e 22 ottobre 2022, si legge nella nota.