Nei Grigioni vaccinazioni aperte a tutti

COIRA - Nei Grigioni la campagna vaccinale passa allo step successivo: da oggi - com'era già stato annunciato negli scorsi giorni - si possono infatti annunciare tutte le persone con più di sedici anni. Gli appuntamenti, come sottolineano le autorità retiche, non saranno comunque assegnati immediatamente: potranno infatti verificarsi tempi di attesa fino a due mesi e mezzo.

Si procederà in base all'età. La priorità continuerà a essere attribuita a presone che soffrono di gravi malattie croniche e agli over 75. In ogni caso, per annunciarsi è sufficiente collegarsi a www.gr.ch/impfen.

Un nuovo centro di vaccinazione - In vista di un aumento delle forniture prospettato dai produttori, a Coria apre un nuovo centro di vaccinazione allestito nella Stadthalle. Da sabato 24 aprile 2021, la struttura sostituirà l'attuale centro nel Kreuzspital. Nei prossimi giorni vi verranno vaccinate fino a 1'700 persone al giorno.

Una dose per i guariti - I ritardi nelle forniture da parte di un produttore di vaccini influiscono sulla pianificazione cantonale. Affinché le persone che desiderano vaccinarsi abbiano comunque la possibilità di ricevere il vaccino in tempi possibilmente brevi, verranno ridotte le scorte per le seconde vaccinazioni. In conformità alla raccomandazione formulata dall'Ufficio federale della sanità pubblica, alle persone che sono guarite dal Covid-19 sarà somministrata solo una dose di vaccino. Fanno eccezione persone immunosoppresse o immunodeficienti.