Doppio riconoscimento per il Capricorn

COIRA - Con il treno Capricorn la Ferrovia Retica (RhB) ha vinto il premio "Red Dot Award: Product Design 2021". Il costruttore Stadler sta fornendo 56 nuovi convogli multipli. Per la RhB si tratta del maggior progetto di acquisto di materiale rotabile della sua storia.

Il design dei nuovi treni, che vuole identificarsi con l'emblema dei Grigioni per eccellenza, lo stambecco, è stato sviluppato in collaborazione con lo studio di design NOSE. Il lavoro di alta qualità, così si legge nel comunicato della RhB, ha permesso di conseguire il prestigioso premio "Red Dot Award: Product Design 2021", uno dei principali concorsi di design a livello mondiale. Capricorn ha vinto in due categorie, quella per il design degli esterni e quella per gli interni.

Secondo il comunicato odierno della RhB i nuovi treni Capricorn permettono di fare un notevole balzo in avanti a livello di modernizzazione del materiale rotabile. Per il prossimo futuro la RhB vuole presentarsi come una ferrovia di montagna performante, moderna e confortevole, ma nel contempo trasmettere la genuinità dei Grigioni.

«Per Stadler, partner della RhB da lunga data, è un onore poter mettere sulle rotaie dei Grigioni dei treni così belli», ha dichiarato il direttore dell'azienda Markus Bernsteiner.

«Sono felice che il design dell'interno e dell'esterno di questi treni abbia vinto questo prestigioso premio», ha dichiarato il direttore della RhB Renato Fasciati.

La messa in funzione delle nuove unità multiple Capricorn è sulla buona strada. Finora sono stati consegnati 16 convogli, 13 dei quali sono già pronti per la messa in servizio. Entro il 2024 tutti i 56 treni ordinati circoleranno sulla rete grigionese.

Da questa primavera sul tratto sul tratto Landquart - Davos - Filisur circoleranno quasi esclusivamente i nuovi Capricorn, mentre dal prossimo dicembre i nuovi treni circoleranno anche fra Landquart - Klosters - Davos/St. Moritz.