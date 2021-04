Grigioni Vacanze potrebbe parlare anche italiano e francese

COIRA - Il Consigliere di Stato Marcus Caduff apre a contenuti in italiano e in francese sul sito web di Grigioni Vacanze. È il tenore della risposta alla domanda di Samuele Censi (PLD), granconsigliere moesano, durante la seduta di ieri del Gran Consiglio retico a Davos.

Dopo la sua prima richiesta di spiegazioni rivolta al Governo nella sessione di giugno 2020, il granconsigliere liberale e sindaco di Grono (GR) Censi ha reagito nuovamente a livello parlamentare dopo aver letto una notizia sul tema di Keystone-ATS della settimana scorsa. Con stupore il politico mesolcinese ha colto che sul nuovo portale web di Grigioni Vacanze non era cambiato nulla rispetto alle lingue utilizzate. Infatti già nel portale precedente, ma anche in tutti gli altri canali di comunicazione, l'organizzazione turistica grigionese utilizza soltanto la lingua tedesca e quella inglese.

Secondo Censi, oltre al tedesco e all'internazionale inglese, nelle sue attività di comunicazione Grigioni Vacanze dovrebbe utilizzare anche l'italiano, perché lingua cantonale dei Grigioni, per rivolgersi ai clienti di lingua italiana del resto della Svizzera e nel mondo, senza dimenticare l'importanza di veicolare l'autenticità grigionese in un territorio che coniuga tre lingue e culture diverse. Analogamente, proprio in periodo di pandemia, la promozione dei Grigioni dovrebbe rivolgersi anche ai connazionali romandi, quindi in lingua francese.

Censi riconosce la piena autonomia operativa da parte della direzione di Grigioni Vacanze, ma sottolinea che l'organizzazione fa capo annualmente a un sostanzioso sostegno finanziario cantonale. Quindi, così Censi, il suo operato può essere oggetto di critiche anche da parte dell'amministrazione pubblica.

Nella sua risposta di ieri, durante la sessione del Gran Consiglio retico a Davos, il Consigliere di Stato Caduff, responsabile del settore economia e turismo, ha dimostrato un gesto di apertura nei confronti della nota critica del politico mesolcinese. Ha promesso che inviterà Grigioni Vacanze a voler implementare sul nuovo portale web anche una presentazione dell'offerta turistica grigionese in italiano e in francese.