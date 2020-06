«Che fine ha fatto la lingua italiana?»

GRONO - Un sito web come biglietto da visita per il turismo grigionese. Un sito web per attrarre e informare i potenziali visitatori. Ma con una pecca. Anzi una grossa pecca. Perché il sito Graubünden Ferien presenta solo due idiomi: il tedesco e l'inglese. Mentre dell'italiano - lingua ufficiale di un cantone che si professa trilingue - non vi è neppure l'ombra. Una mancanza, questa, che preoccupa molto Samuele Censi, sindaco di Grono e vicepresidente dell'ente turistico regionale del Moesano, che ha deciso d'interpellare il Governo retico sulla questione. «È una scelta che denota un limite di comunicazione e informazione», precisa Censi «soprattutto ora che ci si rivolge sostanzialmente al mercato svizzero».

Censi ha poi rilevato come «numerosi italofoni» hanno già contattato l'ente turistico regionale del Moesano chiedendo lumi in merito all'offerta turistica grigionese «non trovando sul sito cantonale» la possibilità di ottenere informazioni nella lingua di Dante.

L'italiano dimenticato non ha però fatto perdere il sonno a quelli di Graubünden Ferien: «Negli ultimi giorni - sottolinea Censi - abbiamo segnalato loro la questione e sostanzialmente ci hanno risposto che un'operazione del genere (tradurre il sito anche in italiano, ndr) risulterebbe troppo costosa e insensata».

Di seguito ecco le domande formulate da Samuele Censi al Governo grigionese: