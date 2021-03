Dal 7 aprile i test Covid fai-da-te saranno in farmacia

BERNA - I test rapidi fai-da-te per rilevare la presenza del coronavirus saranno disponibili nelle farmacie elvetiche dal 7 di aprile e, quindi, non in tempo per Pasqua come ci si auspicava. Lo ha affermato oggi il consigliere federale Alain Berset in un'intervista radiofonica alla SRF.

Stando al ministro della sanità, di questi test dovrebbero esserne disponibili «in buone quantità», l'approvvigionamento sarà comunque continuo e garantito: «in casi di pandemia non sempre il materiale arriva in quantità adeguate, bisogna avere pazienza».

Come, probabilmente, sarà necessario pazientare ancora un po' prima che la proposta del Consiglio federale - di fornire, gratuitamente e a cadenza mensile, 5 test di questo tipo a tutti i fuochi svizzeri - venga attualizzata.

Sempre in quest'ottica di test a tappeto, il15 marzo scorso, il Consiglio federale aveva previsto la possibilità per gli asintomatici di sottoporsi gratuitamente a un test rapido del coronavirus.

L'obiettivo dichiarato è quello d'impedire l'esplosione dei casi legati alle varianti così come identificare meglio i cosiddetti punti ciechi nel processo d'infezione.

