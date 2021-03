«Iniziative estreme, dannose e inutili»

BERNA - Prodotti nostrani più cari, aumento delle importazioni a discapito dell'ambiente e che porteranno a una maggiore turismo degli acquisti e allo spreco alimentare. È quanto ha sostenuto oggi la "comunità d'interessi (CI) futuro della protezione delle piante", che ha invitato a respingere le due iniziative agricole - come già fatto due giorni fa anche dagli iniziativisti (tra i quali troviamo anche l'Unione svizzera dei contadini) - definite «estreme», che saranno in votazione il prossimo 13 giugno (qui gli altri tre temi in programma quel giorno).

La CI è un'ampia alleanza che comprende diverse organizzazioni, fra le quali l'Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV), l'Associazione svizzera frutta, JardinSuisse e Swiss Convenience Food Association (SCFA). È inoltre sostenuta, tra le altre, da economiesuisse e dall'Associazione svizzera per un settore agricolo e alimentare forte (ASSAF).

L'alleanza ha presentato oggi in conferenza stampa a Berna gli argomenti contrari all'iniziativa popolare "Acqua potabile pulita e cibo sano - No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici" e all'Iniziativa popolare "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici".

«Iniziative dannose e inutili» - A loro avviso, i due testi sottoposti alle urne sono «estremi» e «dannosi per l'intera economia svizzera» poiché senza prodotti fitosanitari i produttori non potranno più proteggere le loro colture contro le malattie e i parassiti. Ciò porterà a un incremento dei costi di produzione e alla scomparsa di molti produttori, che si tradurrà in una diminuzione dei prodotti locali e, di conseguenza, in un aumento dei prezzi, hanno avvisato Christoph Mäder - Presidente di economiesuisse - e Babette Sigg, a capo delle donne PPD e presidente del Forum svizzero dei consumatori (kf).

Inoltre, rinunciando ai fitofarmaci si riduce la conservabilità, che condurrà a un maggiore spreco alimentare, ha aggiunto Sigg, secondo cui anche la qualità di acqua potabile in Svizzera, rispetto all'estero, rimane a livelli «eccellenti».

«Non chiediamo un permesso d'inquinare, sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare per ridurre l'impatto ambientale, ma siamo pronti a farlo. Le due iniziative vanno però troppo oltre e porteranno solo a un drastico rincaro dei prodotti nostrani e alla scomparsa di circa un terzo dei produttori», ha detto Olivier Mark, presidente di «CI futuro della protezione delle piante» e JardinSuisse, secondo cui anche la ricerca in ambito agricolo verrebbe frenata.

Per il consigliere agli Stati Hannes Germann (UDC/SH), presidente dell'Unione svizzera produttori di verdura, le due iniziative «sono dannose e inutili», poiché - a suo avviso - a livello federale sono già state decise misure realistiche. Ha poi ricordato che il Parlamento le ha già respinte entrambe, senza neanche proporre un controprogetto.

Sicurezza delle derrate alimentari - In caso di "sì" alle urne a giugno, secondo gli oppositori, a farne le spese sarebbero i produttori, i consumatori, l'industria alimentare svizzera, il commercio, la ristorazione e le PMI. Si ricorrerà infatti sempre più all'estero, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, ha affermato Bruno Witschi, Presidente di SCFA.

Le due iniziative mirano a limitare l'uso di disinfettanti e detergenti. In questo modo, si rischia di compromettere la sicurezza delle derrate alimentari durante la lavorazione e lo stoccaggio. Inoltre, secondo Olivier Mark, nel corso dell'ultimo decennio è già stato possibile ridurre di circa il 40% l'uso di prodotti fitosanitari nell'agricoltura convenzionale e nella produzione di piante ornamentali.

Per la consigliera agli Stati Marianne Maret (Centro/VS) «nessuno di questi due approcci ha un impatto positivo sull'ambiente». L'attuazione delle due iniziative è irrealistica, in particolare in alcune zone di montagna dove alcuni prodotti fitosanitari - che in caso di "sì" sarebbero vietati - sono assolutamente necessari. Una tesi ribadita anche dalla consigliera nazionale Simone de Montmollin (PLR/GE), membro del Comitato dell'Associazione Svizzera Frutta.

Secondo quest'ultima, se dovessero passare le due iniziative i costi di produzione supplementari, sull'insieme delle colture, dovrebbe crescere tra il 30 e il 50%.

Le motivazioni dei favorevoli - Ieri, ricordiamo, avevano detto la loro i fautori delle due iniziative che ricordavano come le pratiche agricole attuali sono «in ampia misura responsabili della scomparsa degli insetti e della crisi della biodiversità, dell'inquinamento dell'acqua, anche quella potabile, della riduzione della fertilità dei suoli e, non da ultimo, compromettono la salute dell'uomo».