«Per un miglior riciclaggio della plastica»

BERNA - Greta Gysin chiede a Berna di fare un ulteriore sforzo per quanto riguarda il riciclaggio della plastica. Nella sua mozione, la consigliera nazionale ticinesi dei Verdi invita infatti il Consiglio federale a «impegnarsi per l’introduzione di un accordo settoriale volontario per il prelievo di un contributo anticipato di riciclaggio, che vada a finanziare il riciclaggio di tutte le tipologie di plastiche in commercio».

Tale contributo, fa notare la deputata ecologista, a oggi non esiste e solo il 20% della plastica viene riciclato. «Nel PET invece, dove tale prelievo esiste, il tasso di riciclaggio è dell’80%», precisa.

La mozione di Greta Gysin chiede inoltre, «qualora la variante volontaria non avesse successo», che il Consiglio federale dopo cinque anni adotti un sistema obbligatorio di finanziamento del riciclaggio della plastica.