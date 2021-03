Per il vaccino, la Confederazione avrebbe potuto fare da sé

BERNA - In Svizzera la campagna di vaccinazione è partita all'inizio di quest'anno. Ma procede a rilento a causa dei noti ritardi nelle forniture. Eppure la Confederazione avrebbe potuto avviare una propria linea di produzione presso lo stabilimento di Lonza, nella località vallesana di Visp, dove viene prodotto il preparato della statunitense Moderna.

Un'offerta in tal senso era stata fatta alle autorità federali direttamente da Albert Baehny, presidente di Lonza, come riferisce oggi il Tages Anzeiger. Un'offerta che tuttavia è stata respinta. Il motivo? La produzione di “vaccini statali” richiederebbe un adattamento della base giuridica, fa sapere Nora Kronig, vicedirettrice dall'Ufficio federale della sanità pubblica, dalle colonne del quotidiano zurighese.

Presso Lonza ci sarebbe comunque una sufficiente capacità. Inizialmente l'azienda era infatti pronta a produrre 600 milioni di dosi per conto di Moderna. Ma da quest'ultima è giunto un ordine per “sole” 400 milioni di unità. Una linea di produzione per 100 milioni di dosi con circa 70 dipendenti, scrive ancora la testata d'oltre San Gottardo, costerebbe tra i 60 e i 70 milioni di franchi. E una volta che il sistema è un funzione, in poche settimane verrebbe prodotto il preparato necessario per soddisfare le necessità della Confederazione.