EuroMillions: sei nuovi milionari, uno in Svizzera

BERNA - L'estrazione di ieri dell'EuroMillions ha fatto sei nuovi milionari, di cui uno in Svizzera. I fortunati hanno vinto 4'600'975,25 franchi a testa, ma nessuno si è portato a casa l'intero montepremi.

Per sbancare il jackpot, indica in una nota la Loterie Romande, bisognava indovinare sia i cinque numeri (9, 18, 30, 39 e 45), sia le due stelle (1 e 3). I sei giocatori hanno azzeccato la serie di cifre, ma solo una stella su due. In occasione della prossima estrazione, in palio vi saranno 228 milioni di franchi.