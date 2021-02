Pronti i test salivari per le aziende

COIRA - Da subito le aziende grigionesi possono iscriversi liberamente ai test salivari. Oggi pomeriggio il responsabile cantonale ha tenuto un incontro informativo online per le ditte del Grigioni Italiano. La partecipazione è stata modesta.

In collegamento da Coira tramite una piattaforma per videoconferenza, nel primo pomeriggio il responsabile dello stato maggiore di crisi Covid-19 dei Grigioni, Martin Bühler, ha spiegato che le aziende interessate possono iscriversi da subito, tuttavia senza obbligo alcuno. Gli impiegati, a loro volta, hanno libertà di scelta se partecipare o meno ai test salivari. La presentazione è stata seguita da una ventina di capiazienda.

Tutte le informazioni per le ditte sono fruibili, anche in lingua italiana, sul sito web del Cantone dei Grigioni. Lo svolgimento della procedura dei test è spiegata in modo semplice anche attraverso un video (http://t.ly/Z4HC).

In una prima fase l'azienda deve registrarsi online tramite il sito web del Cantone dei Grigioni (www.gr.ch/betriebstests). Confermata l'adesione, la ditta deve inviare l'indirizzo privato di posta elettronica dei collaboratori, i quali possono registrarsi individualmente tramite la piattaforma web che gestisce la comunicazione riguardante i test, e i relativi esiti, il tutto con la massima discrezionalità. I kit per i test salivari vengono inviati direttamente all'azienda.

Dopo il primo test, il collaboratore deve compilare un formulario online che rileva il proprio profilo di rischio, grazie al quale sarà stabilita la data del test successivo. Le prove di saliva saranno rilevate quotidianamente oppure settimanalmente, eccezion fatta per gli impiegati che lavorano da casa.

L'azienda provvede alla consegna regolare dei test nei punti di raccolta predefiniti. Ferrovia e autopostale ne gestiscono il trasporto al laboratorio e i risultati saranno fruibili di regola entro le ventiquattro ore successive sulla piattaforma protetta. Grazie alla campagna di test in azienda, un impiegato entrato in contatto con una persona infetta ma che non manifesta sintomi, potrà continuare a lavorare all'interno della ditta.

Il sistema prevede di effettuare soltanto i test necessari, anche in considerazione del fatto che, almeno per il momento, ogni "sputo" nell'imputo del test costa alla singola azienda 8 franchi e cinquanta. In riferimento ai costi a carico delle ditte, Martin Bühler ha confermato quanto può essere letto anche sul sito del Cantone dei Grigioni: «Sono in corso delle trattative affinché i costi per le aziende possano essere ridotti ulteriormente o addirittura assunti integralmente dal Cantone.»