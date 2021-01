Corona-scettici scacciati dalla polizia

BERNA - Un centinaio di persone si è riunito oggi pomeriggio nella piazza davanti al Palazzo federale a Berna per protestare contro le misure restrittive imposte dal governo per far fronte alla pandemia di coronavirus. La polizia cantonale bernese ha interrotto la manifestazione, mentre diverse persone che non hanno seguito le direttive degli agenti sono state fermate e denunciate.

I dimostranti - come quasi ogni weekend da diverso tempo- hanno risposto a un appello diffuso sui social media che chiedeva ai cittadini di manifestare per mettere fine «a tutte le misure infondate». Molte persone non indossavano la mascherina e per il mancato rispetto di alcune disposizioni - tra cui il divieto di assembramenti di oltre cinque persone nello spazio pubblico - la polizia ha deciso d'intervenire.

Gli agenti, tramite altoparlanti, hanno intimato ai presenti di lasciare la piazza. In seguito l'hanno circondata, controllando le persone ancora presenti. «Gran parte dei partecipanti al raduno ha lasciato Piazza federale dopo l'annuncio», ha indicato nel pomeriggio la polizia cantonale su Twitter. Alcuni partecipanti alla protesta sono inoltre stati seguiti dalle forze dell'ordine e controllati anche in altri punti della città.

Ein grosser Teil der Kundgebungsteilnehmenden verliess nach der Durchsage den Bundesplatz. Nun werden jene Personen, welche sich noch beim Bundesplatz befinden, kontrolliert und verzeigt. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) January 23, 2021

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)