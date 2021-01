Quel box di sterilizzazione dell'aria che provoca danni a occhi e pelle

BERNA - Un box di sterilizzazione dell'aria che provoca irritazione agli occhi e alla pelle, e per tanto verrà ritirato dal mercato. Si tratta dei box della marca Yves Swiss AG, e in particolar modo alcuni lotti meno recenti del box di sterilizzazione «59S, modello S2». Il problema si presenta solo sui vecchi modelli, in quanto non adempiono le condizioni di sicurezza elettrica e fotobiologica stabilite dalle disposizioni vigenti.

I nuovi lotti invece non presentano questo difetto di sicurezza e non sono interessati dal richiamo. L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) invita i consumatori che sono in possesso di un box di sterilizzazione interessato dal richiamo a smettere di utilizzarlo e di restituirlo a Yves Swiss AG (Yves Swiss AG, Wassergrabe 3, 6210 Sursee). La Yves Swiss invierà ai consumatori interessati un nuovo box di sterilizzazione «59S, modello S2» conforme alle disposizioni di sicurezza, a patto che essi abbiano acquistato il prodotto in questione in un negozio online che si rifornisce presso Yves Swiss AG.