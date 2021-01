Il vaccino crea 200 impieghi

BASILEA - L'azienda biotecnologica statunitense Moderna Therapeutics farà produrre in Svizzera grandi quantità del suo vaccino contro il coronavirus: il gruppo farmaceutico Lonza prevede di produrre fino a 300 milioni di dosi di vaccino all'anno nel suo stabilimento di Visp, nell'Alto Vallese.

Lonza ha iniziato la produzione del vaccino di Moderna alla fine di settembre nel suo sito di Portsmouth (New Hampshire, Usa), dove prevede di produrre più di 100 milioni di dosi all'anno. L'azienda ha poi avviato la produzione in Vallese, per il momento su piccola scala. Lonza vuole allestire tre linee di produzione e intende assumere 200 dipendenti.

Più precisamente, Lonza per conto di Moderna in Vallese produce il principio attivo del vaccino per tutti i mercati ad eccezione degli Stati Uniti.

Il partner strategico del gruppo statunitense in Europa è Rovi, in Spagna.

Moderna ha già aperto un sito che porta il suo nome a Basilea dove, alla fine dell'anno, intendeva assumere da 20 a 25 dipendenti. L'organico dovrebbe ulteriormente crescere nel corso dell'anno.