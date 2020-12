Benzina più cara e canone TV ridotto: le novità in vigore dal 2021

Giornalista in formazione

BERNA - L'anno prossimo i beneficiari di rendite AVS/AI riceveranno 10 franchi in più al mese, mentre il canone radiotelevisivo costerà 30 franchi in meno. Altre leggi che entreranno in vigore il 1° gennaio obbligheranno invece la popolazione a mettere mano al portafoglio. Ecco una panoramica dei cambiamenti del 2021

Il Consiglio federale ha fatto un gesto a favore dei pensionati e dei beneficiari dell'AI: la rendita minima è stata infatti aumentata da 1'185 a 1'195 franchi al mese. La rendita massima salirà di 20 franchi a 2'390. Le coppie riceveranno un massimo di 3'585 franchi.

D'ora in poi, i neo-padri avranno diritto a due settimane di congedo di paternità. Per finanziarlo i contributi dell'Indennità perdita di guadagno (IPG) dei dipendenti saranno aumenteranno dello 0,05%.

Con il nuovo anno, oltre all'aumento medio dello 0,5% dei premi dell'assicurazione malattia, altri contributi diventeranno più costosi. Il contributo minimo AVS/AI/IPG per i lavoratori autonomi e le persone senza attività lucrativa passa da 496 a 503 franchi e il contributo minimo facoltativo AVS/AI sale da 950 a 958 franchi.

La riforma delle prestazioni complementari porta con sé una serie di novità. Gli importi massimi riconosciuti per i canoni di locazione sono stati adeguati all'aumento degli affitti per la prima volta dal 2001. La sostanza verrà presa maggiormente in considerazione e i bisogni vitali dei figli sono stati ridefiniti.

Benzina tassata - In attesa della legge sul CO2, la tassa sugli oli minerali aumenta di 3,7 centesimi, ripercuotendosi anche sul prezzo della benzina e del gasolio. Per gli automobilisti, il pieno sarà quindi più caro.

Entrano in vigore anche nuove norme di circolazione: sarà obbligatorio formare un corridoio di emergenza sulle autostrade in caso di ingorghi e i bambini fino a 12 anni potranno andare in bicicletta sul marciapiede quando non c'è una pista ciclabile. I ristoranti della aeree autostradali inoltre venderanno alcolici.

I giovani potranno ottenere il permesso di allievo conducente già a 17 anni. Dovranno guidare con un accompagnatore per un anno prima di sostenere l'esame pratico, senza dover aspettare fino al compimento del 19esimo anno di età.

Canone ridotto - Il canone radiotelevisivo sarà di 335 franchi all'anno invece degli attuali 365. Le persone che ricevono prestazioni complementari dall'AVS/AI continuano ad essere esentate e le aziende beneficeranno di riduzioni. I passeggeri del trasporto pubblico saranno risarciti in caso di ritardi prolungati, anche per biglietti di modesto valore. Solo un ritardo superiore a un'ora però darà diritto ad un rimborso parziale.

Dopo un lunga battaglia condotta dalle associazioni di consumatori, gli operatori telefonici dovranno predisporre dal prossimo anno un filtro per bloccare le chiamate indesiderate. Sempre nel settore delle telecomunicazioni, le tariffe di roaming diminuiranno.

I giornali dovranno essere consegnati entro le 12.30 per garantire che le notizie della giornata raggiungano i lettori entro un orario ragionevole. La Posta inoltre dovrà consegnare la corrispondenza in tutte le case che sono abitate durante tutto l'anno.

Congedo per i familiari curanti - I familiari curanti potranno usufruire di un massimo di tre giorni di congedo per assistere un membro della famiglia o il partner malato o infortunato. Tuttavia, queste assenze non potranno superare i dieci giorni all'anno.

La durata del servizio di protezione civile obbligatorio sarà ridotta a 14 anni o 245 giorni di servizio e diminuirà anche la tassa di esenzione.

I parlamentari potranno essere protetti nelle loro case private, se necessario. Finora solo i consiglieri federali e i dipendenti della Confederazione più esposti potevano usufruire di tale protezione.

La nuova legge sull'espropriazione impedirà che i terreni agricoli vengano rilevati a prezzi troppo bassi. Il risarcimento ai proprietari terrieri per la perdita di terreni coltivabili è stato fissato a tre volte il valore massimo determinante. Inoltre nel campo dell'agricoltura sono state modificate 20 ordinanze, che vanno dalla realizzazione di progetti di sviluppo regionale al miglioramento dell'ambiente.