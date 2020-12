Federalismo: da risorsa a ostacolo

ZURIGO - Il federalismo impedisce alla Svizzera di lottare efficacemente contro la pandemia di coronavirus, ritengono alcuni ricercatori del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF). Il motivo: la sua concezione meno cooperativa rispetto a quella dei sistemi politici federali di altri Paesi.

I ricercatori del KOF hanno messo a confronto gli Stati centralizzati e federali dell'Europa occidentale. Questi ultimi hanno ottenuto risultati migliori in termini di cifre relative alle infezioni, ai decessi e allo sviluppo economico nel corso dell'anno.

La seconda ondata, tuttavia, ha colpito la Svizzera più duramente del suo vicino tedesco. I due Paesi hanno una concezione differente del federalismo: la Germania lo interpreta in modo cooperativo, ha dichiarato l'economista Lars Feld, direttore dell'istituto tedesco Walter Eucken. Il sistema politico si basa sulla cooperazione tra governo, Länder e Comuni.

In Svizzera l'accento è posto maggiormente sulla concorrenza. Il direttore del KOF, Jan-Egbert Sturm, ha sottolineato che esistono pochi quadri istituzionali per la cooperazione. La concorrenza si esprime, ad esempio, quando numerosi Cantoni attendono le misure dei Cantoni confinanti. Questo perché beneficiano di restrizioni imposte altrove senza doverne sopportare gli oneri finanziari e sociali.

L'Austria ha cifre simili a quelle della Svizzera. Tuttavia, la concorrenza tra i Länder è di fatto vietata, ha dichiarato Monika Köppl-Turyna, direttrice di EcoAustria. Ma le competenze dei Länder e del governo si intrecciano in Austria così che le responsabilità non sono chiaramente visibili.

«Molti processi in Svizzera non corrispondono a quelli che sarebbero necessari in caso di pandemia», ha detto Sturm. Ad esempio, ha deplorato la mancanza di un sistema di allerta come quello utilizzato in Germania con il tasso di incidenza del coronavirus: se i numeri dei casi superano una certa soglia, possono essere adottate nuove misure.