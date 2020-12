«Probabilmente a settembre eravamo troppo ottimisti»

BERNA - È stato un "mea culpa", o meglio, l'ammissione di non aver agito nel modo più consono. Alain Berset, nel corso del programma «La Matinale» sulla RTS, ha parlato di «un errore» riferendosi agli allentamenti decisi in autunno in merito alle misure anti Covid. Dal 1° ottobre il Consiglio federale aveva nuovamente autorizzato i grandi eventi. «Probabilmente eravamo troppo ottimisti», ha ammesso il ministro della Salute.

«Record mondiale» - Accorgersi dello sbaglio e agire è stato un tutt'uno. Ma ciò è avvenuto con l'arrivo della seconda ondata. «La parte francofona della Svizzera ha raggiunto record mondiali», ha spiegato Berset, affrontando così il discorso sul numero troppo alto di contagi nella Svizzera occidentale. Le cifre sono poi calate nuovamente a novembre, ma questa diminuzione ha perso il suo slancio.

«Stagnazione dei contagi» - Da qui l'inasprimento delle misure annunciato per sabato. «Vogliamo impedirci di rimanere senza alternative e di dover chiudere di nuovo tutto. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una stagnazione dei contagi ad un livello ancora troppo elevato. È una situazione molto pericolosa. Non l'abbiamo mai visto accadere prima in questa pandemia. Siamo a un livello molto più alto di qualsiasi altro paese vicino e un lockdown può avere conseguenze catastrofiche».