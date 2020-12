In Svizzera altri 4'262 casi in ventiquattro ore

BERNA - Dei 22'572 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore, il 18,9% è risultato positivo. In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono quindi stati registrati altri 4'262 casi di coronavirus, come fa sapere oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Sempre nelle ultime ventiquattro ore, nel nostro paese si è resa necessaria l'ospedalizzazione di altre 195 persone col coronavirus. Mentre i decessi legati al virus sono stati 92 (il totale dall'inizio della pandemia sale così a 5'116).

Sinora le persone risultate positive al Covid-19 sono 358'568. L'incidenza per gli ultimi quattordici giorni è di 592,84 casi ogni 100'000 abitanti (ieri era pari a 606,72).

Oggi l'UFSP segnala 29'032 persone in isolamento, poiché positive al virus. E 28'888 persone in quarantena per essere entrate in contatto con persone infette.