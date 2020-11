Covid, in Svizzera altri 4'241 casi con un tasso di positività del 20,4%

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera e nel Liechtenstein si segnalano altri 4'241 casi accertati di coronavirus, oltre a 142 nuovi decessi e 238 ricoveri. È quanto fanno sapere oggi le autorità sanitarie federali in merito all'andamento della pandemia.

Dallo scorso 10 novembre, complessivamente si contano 64'031 persone risultate positive al virus. Si tratta di 740,69 casi ogni centomila abitanti. Dall'inizio dell'emergenza, i casi accertati sono 304'593. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 3'930. Le ospedalizzazioni sono invece 12'129.

Considerando che sono stati effettuati 20'794 test (PCR e antigenici), il tasso di positività è attualmente del 20,4%. Per gli ultimi quattordici giorni, tale tasso è pari al 22,5% per i test PCR e al 20,3% per quelli antigenici.

Attualmente nel nostro paese 32'919 persone si trovano in isolamento, poiché risultate positive al coronavirus. Sono 31'153 i loro contatti in quarantena. E 276 i viaggiatori che si trovano in quarantena dopo essere rientrati da un paese considerato a rischio.