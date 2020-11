Il 60% degli svizzeri ha un reddito disponibile inferiore a quello medio

NEUCHÂTEL - Il reddito medio disponibile di un'economia domestica elvetica ammonta a 7'069 franchi al mese, ma il 60% ha a disposizione meno di questa somma. I dati - relativi al 2018 - sono stati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Il reddito disponibile (si parla di nuclei in media di 2,2 persone) è composto dal reddito lordo (10'114), meno spese obbligatorie (2'872) come contributi ad assicurazioni sociali, imposte, premi per la cassa malattia e alimenti (a figli o ex coniuge).

Il reddito è soprattutto dovuto al lavoro (75%) o a rendite e prestazioni sociali (19%). I rendimenti patrimoniali hanno in media un ruolo unicamente marginale, pari a poco più del 4%: superano il 5% solo per una economia domestica su sette.

Il 52% del reddito lordo viene usato per le spese di consumo: la quota più importante è quella costituita dall'abitazione e dell'energia, con 1'456 franchi. Altre voci rilevanti sono alimentari (6%), trasporti (7%), ristoranti e pernottamenti (6%), nonché tempo libero, svago e cultura (5%).

Una volta coperte tutte le spese alle economie domestiche rimangono in media 1'589 franchi al mese: cioè l'equivalente del 16% del reddito lordo può essere destinata al risparmio. A questo punto interviene però il pollo di Trilussa: come sottolinea lo stesso UST, generalmente le fasce meno abbienti, con reddito lordo inferiore a 5'000 franchi, non riescono a mettere da parte nulla. Anzi, spesso spendono più di quanto hanno percepito, spiegano i funzionari di Neuchâtel. Questo è riconducibile tra l'altro al fatto che nel segmento con reddito basso figura una quota elevata (60%) di economie domestiche composte da pensionati, il cui budget domestico è finanziato in parte dall'erosione della sostanza.