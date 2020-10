Ammonimento per il presidente della corte retica

COIRA - Nella lunga e intricata vicenda giudiziaria attorno al Tribunale cantonale dei Grigioni, la Commissione di giustizia e sicurezza del Gran Consiglio ha deciso di sanzionare con un ammonimento il presidente della corte retica Norbert Brunner.

La commissione ha rinunciato a pene più severe, si legge in un comunicato odierno, poiché nel corso della pluriennale carriera Brunner non era mai incorso in altri casi di violazione dei doveri d'ufficio. La decisione è stata presa per «interesse pubblico».

Il presidente del tribunale era accusato in particolare di aver arbitrariamente modificato una sentenza legata a un'eredità. Dopo una serie di decisioni e ricorsi, si è arrivati alla sanzione odierna.

Norbert Brunner non si è ripresentato per la carica di presidente, poiché andrà in pensione alla fine dell'anno. In agosto il parlamento cantonale ha eletto quale successore Remo Cavegn, giurista e avvocato di Bonaduz.