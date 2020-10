Non solo in Ticino: Nez Rouge si ferma in tutto il Paese

BERNA - "Nez Rouge" si ferma in tutta la Svizzera, dopo che una decisione analoga era già stata presa dalla sezione ticinese. In vista delle festività natalizie, l'associazione ha infatti deciso che non riporterà a casa le persone che non se la sentono di mettersi al volante dopo aver bevuto, promuovendo invece una campagna di prevenzione.

In quanto servizio dedicato alla sicurezza delle persone, considerando la situazione attuale, i volontari non offriranno il passaggio sicuro fino a casa, ha indicato un portavoce della Federazione Svizzera di "Nez Rouge" all'agenzia Keystone-ATS. «Non vogliamo mettere a repentaglio la loro salute», precisava a settembre la sezione cantonale.

L'associazione si concentrerà su una campagna di pura prevenzione per prevenire il più possibile gli incidenti stradali dovuti alla mancanza di idoneità alla guida, invitando gli automobilisti - tramite la mascotte Rudolph - ad agire in modo responsabile.

Nel 2019 i volontari di "Nez Rouge" hanno riportato a casa più di 35'000 persone in tutta la Svizzera. Dalla prima campagna nel 1990, hanno riaccompagnato in sicurezza 493'000 persone.