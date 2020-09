Nez Rouge in stop: «Non mettiamo a rischio i nostri volontari»

LUGANO - Niente servizi Nez Rouge, questo dicembre, in Ticino. È l'associazione stessa a comunicarlo sottolineando l'intenzione di non volere mettere «a repentaglio» la salute dei propri volontari.

La decisione, d'altra parte, è stata presa nel rispetto delle direttive cantonali in materia di Covid-19 e in accordo con la Federazione Svizzera.

«Dopo alcuni mesi di valutazione e discussione la maggior parte delle sezioni cantonali ha seguito la nostra scelta e di conseguenza ad oggi 18 sezioni su 22 non svolgeranno il proprio servizio», sottolinea la sezione ticinese.

Il servizio di trasporto gratuito non sarà offerto né per Capodanno, né durante il periodo di carnevale. «Per la prossima primavera, per eventi più piccoli come concerti e matrimoni valuteremo a tempo debito».

In queste settimane Nez Rouge sta valutando assieme a Strade Sicure di svolgere comunque una campagna di sensibilizzazione. «Confidiamo nella comprensione dei nostri utenti e auguriamo a tutti buona continuazione, auspicando in festeggiamenti per l’anno nuovo con testa e senza mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri».