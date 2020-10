19 nuovi agenti per la Polizia cantonale dei Grigioni

COIRA - La Polizia cantonale dei Grigioni ha 19 nuovi agenti, che entrano in servizio anche nell'area italofona del cantone.

Nella serata di giovedì i nuovi effettivi, cinque donne e quattordici uomini, sono stati integrati nel Corpo di polizia in occasione di una cerimonia tenutasi nella Sala dell’Albergo Marsöl a Coira. Non c'è stata la solennità degli anni precedenti, a causa delle disposizioni anti-contagio: solo pochi i partecipanti ammessi.

Con una stretta di mano (protetta da un guanto) al di sopra della bandiera del Corpo di polizia, i 19 nuovi membri hanno pestato giuramento o promessa solenne al Comandante, colonnello Walter Schlegel. «Oggi con questo giuramento assumete un’importante funzione statale nel campo della sicurezza», ha detto Schlegel, che ha sottolineato: «In quanto appartenenti al Corpo della Polizia cantonale dei Grigioni rappresentate il monopolio statale della forza, a cui sono strettamente legate un’alta responsabilità e competenza sociale. Come agenti di polizia sarete confrontati con le più disparate situazioni sociali e tutti i ceti della società. Non vi sarà risparmiato di affrontare i problemi e le paure dei cittadini e di prestare aiuto laddove si nascondono i pericoli o dove prevale l’indigenza, tanto che le persone non sono più in grado di gestirsi. Allora dovrete essere capaci di applicare tutto il vostro bagaglio professionale teorico e pratico, dimostrare coraggio, perizia ed esperienza, per mettervi al servizio del prossimo con dedizione e professionalità, gestendo e risolvendo il compito affidatovi».

Nel suo intervento il Consigliere di Stato Peter Peyer si è congratulato con i nuovi agenti per aver conseguito il diploma federale professionale. «Rappresentate i valori fondanti del lavoro della Polizia, tali la dignità dell’uomo, l’imparzialità, lo spirito di squadra e l’autoriflessione. Fate vivere questi valori nel vostro lavoro quotidiano».

Secondo il Concetto generale di formazione, la Scuola di polizia 2019/2020 avrebbe dovuto essere la prima che si svolgeva sull’arco di due anni invece che di uno solo. A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus l’Istituto Svizzero di Polizia ha deciso di posticipare l’entrata in vigore del nuovo Regolamento d’esame al 1° gennaio 2021. Pertanto la formazione di base della Scuola di polizia 2019/2020 si è svolta secondo il piano di studi previgente e gli aspiranti hanno concluso la loro formazione dopo un anno di studio.

I 19 nuovi appartenenti al Corpo di polizia hanno cominciato la loro formazione nell’ottobre 2019 presso la Scuola di polizia della Svizzera orientale di Amriswil. Il 1° ottobre 2020 entreranno in servizio nei seguenti luoghi di stazionamento. Lorena Aliesch: Centro di polizia Prettigovia; Nicole Bächtold: Centro di polizia Davos; Gian Carigiet: Centro di polizia Prettigovia; Chiara Colombi: Centro di polizia Beverin; Michael Danuser: Centro di polizia Beverin; Fabian Dora: Centro di polizia Davos; Flavio Emmenegger: Centro di polizia Engiadina Bassa; Andrin Engler: Centro di polizia Engadina alta-Bregaglia; Chris Hediger: Centro di polizia Prettigovia; Sebastian Kern: Centro di polizia Montalin; Maurus Olgiati: Centro di polizia Engadina alta-Bregaglia; Andrea Rade: Centro di polizia Engiadina Bassa; Tobia Riedi: Centro di polizia Roveredo; Stefan Riedi: Centro di polizia Beverin; Flavio Schuoler: Centro polizia stradale San Bernardino; Carlo Sonderer: Centro di polizia Montalin; Martina Sutter: Centro di polizia Montalin; Simon Toutsch: Centro polizia stradale Silvaplana; Anigna Züger: Centro di polizia Engadina alta-Bregaglia.

POLIZIA CANTONALE GRIGIONI