Trasporti assurdi: vince l'acqua della Groenlandia

ALTDORF - Qual è il trasporto più assurdo? E quale progetto aiuta invece a risparmiare sugli spostamenti delle merci ? L'Iniziaziva delle Alpi ha presentato oggi i due vincitori dei premi "Sasso del diavolo" e "Cristallo di rocca" che sono stati votati dal pubblico.

Il premio denigratorio Sasso del Diavolo va all’acqua Berg, un’acqua minerale della linea Eaux du monde della catena Manor. Quest’acqua da iceberg groenlandesi sciolti è trasportata per 9’600 chilometri. Si raccolgono blocchi di ghiaccio galleggianti attorno a Terranova, portati a terra in nave e poi per strada fino a Mount Pearl, dove avviene l’imbottigliamento. Da lì l’acqua prosegue in traghetto e per strada fino al porto di Halifax, da dove prosegue in nave fino ad Anversa e, passando da Bordeaux, arriva in Svizzera.

Il premio Cristallo di rocca va al progetto di promozione della cucina regionale "autunno culinario", una cooperazione fra Alpinavera e GastroGraubünden in collaborazione con le associazioni gastronomiche di Glarona e Uri.