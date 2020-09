Swisscom chiude la sua storica sede di Bienne

BIENNE - Nell'autunno del 2021 Swisscom lascerà la sua storica sede di Bienne (BE) in Aarbergstrasse 107, dove è attualmente ubicato un Call Center. Tale provvedimento tocca direttamente circa 180 collaboratori che saranno costretti a trasferirsi a Losanna e Olten (SO) per rispondere alle richieste dei clienti. Venti dipendenti di altre divisioni aziendali saranno pure toccati dalla misura.

Questi ultimi dovranno trasferirsi a Berna, Neuchâtel, Olten e Losanna, indica l'operatore telecom in una nota odierna.

«La forte pressione in termini di concorrenza e costi, l'inasprimento della guerra dei prezzi, le mutate abitudini dei clienti, le nuove forme di lavoro e il calo della necessità di postazioni di lavoro fisse comportano il continuo controllo e consolidamento delle sedi», precisa Swisscom nel comunicato.

L'edificio in Aarbergstrasse 107 era stato costruito dall’ex Telecom PTT nel 1994, era stato poi venduto nel 2001.