Gli aerei da combattimento guadagnano terreno

BERNA - Se nella prima metà di agosto la Svizzera era spaccata in due sull'acquisto di nuovi jet da combattimento, nel frattempo i favorevoli hanno guadagnato terreno: attualmente il 58% dei cittadini dichiara infatti di essere intenzionato ad approvare l'oggetto in questione. I sostenitori sono cresciuti in particolare tra le fila di PLR, PPD e UDC.

È quanto si evince dai risultati del secondo sondaggio di 20 minuti e Tamedia sulle votazioni del prossimo 27 settembre a cui hanno preso parte oltre 20'000 persone da tutta la Svizzera.

Meno consensi per l'iniziativa UDC - Ma il prossimo 27 settembre non si andrà alle urne soltanto per gli aerei da combattimento, bensì anche per altri quattro oggetti: l'iniziativa UDC per la limitazione, il congedo di paternità di due settimane, le deduzioni fiscali per i figli e la legge sulla caccia. Tra questi si registra una variazione, rispetto al primo rilevamento, in particolare per l'iniziativa UDC: la quota dei cittadini che si dicono favorevoli alla proposta è infatti scesa al 37% (-4%). I contrari sono invece saliti al 61% (il 2% è ancora indeciso).

Un calo dei consensi si registra anche in Ticino: se nel primo rilevamento il nostro cantone era l'unico in cui per l'Iniziativa per la limitazione i favorevoli erano in vantaggio (55%), ora il sostegno è invece sceso al 50%. Mentre i contrari sono saliti dal 39 al 45%. Il 5% non ha invece fornito nessuna indicazione di voto.

Congedo col vento in poppa - In generale non è cambiato nulla per il congedo di paternità, che alle votazioni federali del prossimo 27 settembre resta l'oggetto con il più ampio consenso: 66% di favorevoli e 33% di contrari (l'1% non ha ancora deciso come votare), esattamente come nella prima metà di agosto.

Meno sostegno per le deduzioni - Per contro è leggermente calato (dal 55 al 53%) il sostegno all'aumento delle deduzioni fiscali per i figli (modifica della legge federale sull'imposta federale diretta). È infatti cresciuto il numero di cittadini secondo cui tale misura non sia altro che un regalo fiscale per le famiglie con reddito più elevato.

Un testa a testa su lupo - Infine sono in diminuzione i contrari alla modifica della legge sulla caccia, che ora si attestano al 50% (nel primo rilevamento erano al 53%). I sostenitori sono invece aumentati dal 37 al 43%. Le motivazioni principali dei due fronti sono le seguenti: la maggior parte dei favorevoli (55%) ritiene che i cantoni debbano poter gestire autonomamente la presenza del lupo, mentre il 54% dei contrari afferma che la legge attuale permette già di abbattere gli animali problematici.