In Svizzera 152 nuovi contagi

BERNA - Continua il saliscendi dei contagi in Svizzera. Dopo i 182 nuovi positivi registrati ieri, oggi l'Ufsp annuncia un calo dei casi: nelle ultime 24 ore ne sono stati conteggiati 152.

I numeri - pubblicati sul sito dell'Ufficio federale della salute pubblica - confortano solo in parte, visto il minor numero di test effettuati nel weekend. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in calo, da 7 a 5, mentre i decessi si confermano fermi a zero (gli ultimi tre risalgono a giovedì).

In totale, sale così a 36 603 il numero dei positivi in Svizzera dall'arrivo del virus (il 25 febbraio). In totale le persone ricoverate in ospedale sono state 4379. Attualmente, sono 1301 le persone in isolamento nella Confederazione.