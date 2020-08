In Svizzera 182 nuovi contagi

BERNA - Una giornata senza decessi. Ma continua stabile il trend dei nuovi contagi da coronavirus in Svizzera. Le persone risultate positive al test del Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 182. In aumento rispetto a ieri.

A renderlo noto tramite la sua pagina web è l'Ufficio federale di sanità pubblica. In totale, salgono a 36 451 i positivi dall'arrivo del virus in Svizzera (il 25 febbraio). Non si sono registrati nuovi decessi legati al Covid, al contrario di venerdì, quando erano stati tre.

Sette le persone ospedalizzate, che vanno a sommarsi alle 4374 dall'inizio della pandemia. Invece le persone in isolamento sono 1301: altre 4'071 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 13'856 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino i dati sono ancora quelli di ieri, quando si erano registrati tre nuovi contagi, per un totale di 3449 casi. I decessi restano invece fermi a 350, indicano le autorità cantonali aggiornando la situazione. Stessa situazione per i Grigioni, dove ieri si segnalava un nuovo caso positivo (totale 937) e nessun decesso (fermi a 50).