Il prossimo 27 settembre si va alle urne: e voi come voterete?

LUGANO - Avremmo dovuto votare lo scorso maggio. Ma a causa del'emergenza coronavirus, è stato tutto rimandato a settembre. Ecco dunque che l'appuntamento è in programma per il prossimo 27 settembre, quando ci saranno in votazione cinque oggetti.

I cittadini saranno chiamati a esprimersi sul congedo di paternità, sull'Iniziativa per la limitazione proposta dall'UDC, sull'acquisto di nuovi aerei da combattimento, sulla legge sulla caccia e sull'aumento delle deduzioni fiscali per i figli. Voi avete già deciso come votare?

