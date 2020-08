Vietato l'ingresso in Svizzera anche ai cittadini dell'Algeria

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

BERNA - La Svizzera ha deciso oggi di aggiungere l'Algeria all'elenco dei Paesi i cui cittadini non si possono recare su territorio elvetico.

Sono inclusi nella lista, lo ricordiamo, tutti gli Stati al di fuori dell'area Schengen, con solo 20 eccezioni. I cittadini di questi Paesi non possono quindi entrare in Svizzera, gli arrivi sono autorizzati soltanto in caso di assoluta necessità.

In totale, ciò significa che c'è ora un divieto d'ingresso per un totale di 160 paesi, come riportato dal Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (DFGP).

Le eccezioni - Tra coloro fuori dall'area Schengen, i cittadini di Andorra, Australia, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Georgia, Irlanda, Giappone, Marocco, Monaco, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, San Marino, Thailandia, Tunisia, Uruguay e Vaticano sono tra le eccezioni, e possono perciò entrare in Svizzera normalmente.

Attenzione: I cittadini di questi paesi possono tuttavia essere soggetti a quarantena. In tal senso tocca far riferimento alla lista dei Paesi a rischio redatta dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), a cui ieri è stata aggiunta la Spagna.

Il DFGP ricorda che all’occorrenza, l’elenco dei Paesi a rischio è aggiornato. Si raccomanda pertanto di consultare regolarmente l'elenco ufficiale.