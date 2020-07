Ecco perché gli autisti non devono indossare la mascherina

SONDAGGIO

Mascherina sui mezzi pubblici... Sono pronto a metterla La mettevo già prima che diventasse obbligatoria Mi disturba indossarla, ma sono costretto a farlo Non ho intenzione di indossarla, prenderò l'auto o andrò a piedi Non so / altro Come si stanno comportando gli altri pendolari sui mezzi pubblici? La stragrande maggioranza oggi la indossava Alcuni ne erano sprovvisti Molti non avevano la mascherina Non lo so, non prendo i mezzi Non lo so, ho optato per un altro mezzo di trasporto per evitare la mascherina Altro [{"keyQ":"q_01b9d"},{"keyQ":"q_59i0ls"}] Vota Risultati

Mascherina sui mezzi pubblici... Sono pronto a metterla 35% (217 voti) 35% La mettevo già prima che diventasse obbligatoria 41% (257 voti) 41% Mi disturba indossarla, ma sono costretto a farlo 13% (78 voti) 13% Non ho intenzione di indossarla, prenderò l'auto o andrò a piedi 10% (61 voti) 10% Non so / altro 2% (10 voti) 2% Come si stanno comportando gli altri pendolari sui mezzi pubblici? La stragrande maggioranza oggi la indossava 35% (216 voti) 35% Alcuni ne erano sprovvisti 15% (94 voti) 15% Molti non avevano la mascherina 6% (40 voti) 6% Non lo so, non prendo i mezzi 23% (146 voti) 23% Non lo so, ho optato per un altro mezzo di trasporto per evitare la mascherina 8% (51 voti) 8% Altro 12% (76 voti) 12% Partecipa

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

